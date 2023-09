Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Pátek 8. září 2023

8.30 hodin Anna Tupá, nedožitých 88 let, Hlavatce

9.30 hodin Felix Hlaváč, 94 let, Dobrá Voda u Českých Budějovic

10.30 hodin Jaroslav Sýkora, 80 let, Vadkov

12.00 hodin Miroslava Jandová, nedožitých 64 let, Ledenice