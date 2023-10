Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Středa 11. října 2023

9.30 hodin Václav Vrážek, 79 let, Ločenice

10.30 hodin Jiřina Mikešová, 77 let, Lhenice

14.00 hodin Ing. Petr Klouda, 72 let, České Budějovice