Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Čtvrtek 12. října 2023

9.30 hodin Hana Oťahel’ová, nedožitých 73 let, Libníč

10.30 hodin Milada Ludvíková, nedožitých 95 let, České Budějovice

12.00 hodin Marcela Štětinová, nedožitých 66 let, Strážkovice

13.00 hodin Věra Látečková, 77 let, Boršov nad Vltavou – Poříčí