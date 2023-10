Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Pondělí 16. října 2023

8.30 hodin Iveta Soukupová, 52 let, Nesměň

9.30 hodin Marie Černá, 104 let, Zvěrkovice

10.30 hodin Bohumil Keist, 89 let, České Budějovice

12.00 hodin Jana Ryvolová, 81 let, České Budějovice