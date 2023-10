Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Luboš Hájek

Středa 18. října 2023

9.30 hodin Alena Wernerová, 68 let, České Budějovice

12.00 hodin Alice Chytková, 76 let, Štěpánovice

13.00 hodin Vlasta Posekaná, 86 let, České Budějovice

14.00 hodin Marie Kocourková, nedožitých 90 let, Zliv