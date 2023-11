Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Čtvrtek 2. listopadu 2023

9.30 hodin Jiří Dvořák, 83 let, Rychnov u Nových Hradů

12.00 hodin Jiří Hošna, 83 let, České Budějovice

13.00 hodin PaedDr. Vladimír Ambrůžek, 83 let, České Budějovice