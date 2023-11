Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Uterý 7. listopadu 2023

8.30 hodin Jiří Zíka, 77 let, Zliv

10.30 hodin Zdeňka Novotná, 85 let, České Budějovice

12.00 hodin Anna Klímová, 82 let, České Budějovice

13.00 hodin Marie Pomyjová, 83 let, České Budějovice

14.00 hodin František Macek, 75 let, Jílovice

Zdroj: Deník/ Kateřina Součková