Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Pátek 10. listopadu 2023

10.30 hodin Mgr. Vlasta Musilová, 85 let, České Budějovice

12.00 hodin Irena Čerklová, 89 let, České Budějovice

13.00 hodin Jana Kramářová, nedožitých 80 let, České Budějovice