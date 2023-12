Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Středa 13. prosince 2023

9.30 hodin Pavlína Heřmánková, nedožitých 80 let, Stará Pohůrka

10.30 hodin Marie Roháčová, nedožitých 83 let, Mokré

12.00 hodin Petra Kundrátová, 35 let, České Budějovice