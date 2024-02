Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Středa 21. února 2024

9.30 hodin Milena Klimešová, 61 let, Zliv

10.30 hodin Jaroslava Vítková, 91 let, Hosty

12.00 hodin Marie Pánková, nedožitých 95, České Budějovice

14.00 hodin JUDr. Věra Bergerová, nedožitých 74 let, Ševětín