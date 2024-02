Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pátek 23. února 2024

9.30 hodin Stanislava Kotásková, nedožitých 84 let, Rudolfov

10.30 hodin Anna Fraňková, 76 let, Borovany

12.00 hodin Alena Kozojedová, 60 let, Staré Hodějovice

14.00 hodin Jiřina Bílá, nedožitých 89 let, Nová Ves

15.00 hodin Čestmír Bušta, nedožitých 73 let, České Budějovice