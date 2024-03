Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Středa 27. března 2024

10.30 hodin Anna Michalcová, nedožitých 83 let, Doubravka

13.00 hodin Drahomíra Kocourková, 55 let, Hluboká nad Vltavou

14.00 hodin Vladislav Kopt, 88 let, Chlum nad Malší