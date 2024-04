Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pondělí 8. dubna 2024

10.30 hodin Pavlína Pešková, nedožitých 95 let, České Budějovice

13.00 hodin Ludvík Kysela, nedožitých 77 let, Šindlovy Dvory

14.00 hodin Ing. Jiří Klement, 64 let, České Budějovice