Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Středa 24. dubna 2024

9.30 hodin Anna Havierníková, 92 let, České Budějovice

10.30 hodin Petr Kadlec, 77 let, České Budějovice

12.00 hodin Karel Hons, 85 let, České Budějovice