Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Čtvrtek 25. dubna 2024

9.30 hodin Václav Dvořák, 71 let, Úsilné

10.30 hodin Růžena Matoušová, nedožitých 92 let, Dolní Bukovsko

12.00 hodin Jan Novotný, 82 let, Zliv