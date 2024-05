Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Středa 29. května 2024

9.30 hodin Karolína Jiterská, 33 let, České Budějovice

10.30 hodin Mgr. Michal Moravec, nedožitých 42 let, Rudolfov

12.00 hodin Josef Farka, 92 let, Doubravice

13.00 hodin František Bína, 78 let, Křemže