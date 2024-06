Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Čtvrtek 27. června 2024

8.30 hodin Ing. Václav Jilek, nedožitých 67 let, České Chalupy

9.30 hodin Adéla Kroniková, 83 let, Rapšach

10.30 hodin Ing. Jiří Schacherl, 75 let, České Budějovice

13.00 hodin Antonín Rozmiler, nedožitých 81 let, Hrdějovice