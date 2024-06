Pondělí 1. července 2024

8.30 hodin Václav Bartáček, 70 let, Nedabyle

9.30 hodin Václav Čapek, nedožitých 68 let, Chlumec

12.00 hodin Jana Michalová, nedožitých 71 let, Borek

14.00 hodin Ing. Marie Tichá, 40 let, Rudolfov