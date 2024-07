Krematorium na hřbitově sv. Otýlie

Čtvrtek 4. července 2024

8.30 hodin Josef Šafka, 93 let, Boršov nad Vltavou

9.30 hodin Zdeňka Buriánková, 89 let, Brloh

12.00 hodin Karel Zvánovec, 80 let, Břilice

13.00 hodin JUDr. Milan Zeman, nedožitých 81 let, České Budějovice

Malá obřadní síň v Kostelní ulici č. 30

Sobota 6. července 2024

10.00 hodin Marie Kümmelová, 88 let, Zahájí