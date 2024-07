Čtvrtek 18. července 2024

8.30 hodin Věroslava Louženská, 93 let, Horní Bukovsko

12.00 hodin Ing. Josef Král, 90 let, České Budějovice

13.00 hodin Martin Smudek, 54 let, Pašinovice

14.00 hodin Libuše Vaclíková, 93 let, Mokrý Lom