Úterý 23. července 2024

9.30 hodin Bohumila Hniličková, 78 let, České Budějovice

12.00 hodin RNDr. Ludmila Bulánová, 61 let, České Budějovice

13.00 hodin Květoslava Blažková, 96 let, České Budějovice

Rozloučení v kapli na hřbitově sv. Otýlie

Úterý 23. července 2024

13.00 hodin Marie Bínová, nedožitých 99 let, Dolní Svince