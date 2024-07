Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Pátek 26. července 2024

8.30 hodin Vladimír Trantina, 76 let, Dolní Bukovsko

9.30 hodin Anna Křiváčková, 85 let, České Budějovice

10.30 hodin Božena Lindušková, 89 let, Horní Kněžeklady