Pondělí 29. července 2024

10.30 hodin Jaroslav Štěch, 75 let, České Budějovice

12.00 hodin Zdeněk Janeček, 76 let, Dolní Bukovsko

13.00 hodin Jaroslav Kada, nedožitých 86 let, České Budějovice

14.00 hodin Jaroslav Kolena, 76 let, České Budějovice