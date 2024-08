Čtvrtek 8. srpna 2024

10.30 hodin Ludmila Semanová, 83 let, České Budějovice

12.00 hodin Jaroslav Vácha 78 let, Hluboká nad Vltavou

13.00 hodin Mgr. Růžena Márová, nedožitých 84 let, České Budějovice

14.00 hodin Karel Reindl, 73 let, Krásetín