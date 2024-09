Pátek 13. září 2024

10.30 hodin Anna Wotrubová, nedožitých 81 let, Ševětín

12.00 hodin Jaroslav Benda, 77 let, Třeboň

13.00 hodin Pavel Galbavý, nedožitých 87 let, Pištín

14.00 hodin Vladimír Zeman, 71 let, Klení