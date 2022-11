Majitel domu řekl tehdy Deníku, že nájemce by měl zajistit klidný provoz. Dopadlo to dobře a nyní už je ruka v rukávě. Prodejna byla opět otevřena a nabízí znovu něco dobrého na zub. Tentokrát je lákavý sortiment složen z oříšků všeho druhu s polevou či bez a sušeného ovoce a cukrovinek. Místo po řezníkovi totiž zaujal obchod nazvaný Ochutnej ořech.

Rodinná firma z Čakovce nabízí různorodý sortiment a v Budějovicích má řadu zákazníků. V minulosti pro ně provozovala výdejní místo v Caffe Berry, pražírně a kavárně v přízemí budovy E.ON. Podle Petra Vovse, spolumajitele Ochutnej ořech, na začátku roku v rodinném podniku ani neuvažovali, že by letos otevřeli první kamennou prodejnu.

Vlastní prostor

Počet balíčků, dodávaný do kavárny u energetiků, ale rostl. „Tak jsme začali přemýšlet, že bychom otevřeli vlastní výdejní prostor,“ říká Petr Voves. Posléze se k nim dostala nabídka rekonstruovaného obchodu ve Stejskalově ulici, kterou se rozhodli využít. „V září jsme otevřeli testovací provoz,“ dodává Petr Voves s tím, že takhle mohou nabídnout i to, co přes internet nejde, třeba ochutnávku nebo výběr příležitostné etikety na balení – k narozeninám nebo ke Dni matek.

S uzavíráním a otevíráním obchodů souvisejí i nečekané příběhy. Třeba s obchodem U Dobráka. Nový nájemce se chystal k počátku listopadu otevřít také obchod uzavřený v létě v České ulici, kde sídlila známá provozovna U Dobráka. Nabízeli zde zeleninu a ovoce v bio kvalitě, masné výrobky od malých farmářů, podobně i mléčné produkty nebo bezlepkové pečivo. Obchod ale neustál koronavirové výkyvy a musel před létem zavřít.

Cedulka nad klikou posílala ke Klikovi

Aby ale zákazníci nepřišli o oblíbené bezlepkové pečivo, dohodli provozovatelé U Dobráka, že v nedalekém Hotelu Klika u slepého ramene Malše brali objednávky a dodavatel, který je až ze Sušicka, pravidelně vozil zboží místo do České ulice do hotelu naproti Sokolskému ostrovu. Podle Petra Kliky v hotelu uvažovali, že by obchod v České ulici převzali, ale v plném létě v hlavní sezoně nebyl čas na detailní domluvu. Nakonec převzali pod hotelová křídla jen bezlepkové pečivo. Cedulka na výkladu U Dobráka tak všem zákazníkům, kteří ještě dlouhé týdny brali v České ulici za kliku, doporučovala, aby se obrátili na nedaleký Hotel Klika.

„Pečivo fungovalo v pohodě, lidé objednávali,“ potvrdil Petr Klika, že zákazníci si svou cestu našli. V listopadu se ale bezlepkové pečivo zase chystalo k návratu do České ulice, k novému nájemci. „Budeme ho tam mít v plném rozsahu,“ zmínil Jiří Liška z Bezlepkové pekárny Liška Rabí (nedaleko Sušice).

Pečivo ano, maso hůř

Bezlepkové pečivo z obchodu U Dobráka dopadlo lépe, než třeba klasické řeznické výrobky. Těm v centru města prakticky odzvonilo. Stále dostane zákazník na mnoha místech v centru Budějovic chlebíčky a saláty, třeba v ulici Karla IV. či Piaristické a farmářské uzenářské výrobky nebo vakuově balené výběrové maso na dvou místech v ulici U Černé věže. Klasické přední nebo zadní hovězí či vepřový bok ale kolem náměstí Přemysla Otakara II. není k sehnání. Za jejich vůní nezbývá než se vydat několik set metrů dál do Lannovy třídy, kde prodává firma Dědouch. Zatím prázdný je také prostor po bývalé proslulé trafice U Stecherů.