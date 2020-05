Po prvních průzkumnících, kterými byli deváťáci, vstoupí dnes do osiřelých škol další děti. Tentokrát z prvního stupně. Opět je čeká rozdělení na skupiny nejvýše po patnácti a hodně upravená výuka s posílenými hygienickými opatřeními.

Manuál ministerstva s pokyny k výuce však vzbuzuje u mnoha ředitelů v regionu údiv. Například Radek Cvach, ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek respektuje nařízení ministerstva, ale nad manuálem se pozastavuje. „Jsme zařízení, které má třídy prvního stupně v prvním patře, v přízemí máme mateřinku o třech třídách. Čili jsme nabouchaný objekt a představa pana ministra, že děti rozdělíme do dalších tříd, které ani nemáme, a budou je učit učitelé druhého stupně, které také nemáme, je sci-fi,“ zhodnotil pro Deník Radek Cvach vydané pokyny.

Naštěstí ale nenastoupí do škol všechny děti. Rodiče měli volbu. V Českých Budějovicích tak čekají zhruba třetinu žáčků prvního stupně. V Rudolfově mírně přes polovinu.

Zvýšené hygienické požadavky ale musejí splnit všude. Například v ZŠ a MŠ Rudolfov vyšly nákupy dezinfekcí, plexiskel do jídelny, kvůli oddělení žáků a další náležitosti podle ředitele Ivo Schustera na necelých sto tisíc korun. Vybavovali tři budovy. Část plexiskel přitom získali darem od firmy Průša, díky iniciativě jedné z vyučujících. Dnes čekají 164 z 294 žáků prvního stupně. Využijí například i to, že do areálu základky jsou celkem tři vstupy a protože se neučí na druhém stupni, je možné děti rozdělit a nikoho neodmítnout. Někde ale budou improvizované šatny přímo ve třídách.

V Základní škole Zliv, která má také nižší i vyšší stupeň, půjdou děti do školy s odstupy, aby se u vchodu nestřetávaly. „Když jsme rodiče seznámili s tím, jak bude probíhat výuka a že jejich děti nemusí učit jejich učitel, ale například vychovatel, tak spousta rodičů usoudila, že děti zůstanou doma. Některým rodičům to ale usnadní práci, že se o děti se postaráme,“ říká ředitel školy Jan Režný. Problém s roztříděním žáků do skupin po patnácti neměl. Do ZŠ Zliv má dorazit 65 dětí, které budou rozděleny do pěti skupin. „U vstupu do školy bude desinfekce a v učebnách bude také. Namísto klasických ručníků máme jednorázové,“ řekl ke zvýšené hygieně Jan Režný.

Obavy měli v ZŠ a MŠ Borek, kde je jen první stupeň, ale naštěstí třídy navíc nepotřebovali. Ředitel Radek Cvach upozorňuje, že děti také budou přicházet s odstupy. „Formou ankety mezi rodiči jsme zjistili, kolik dětí přijde a máme již nahlášené děti a uzavřené skupiny. Třídy budou mít posunuté nástupy. Prvňáci například přijdou v osm hodin a druháci o něco později. Jde o to, aby se žáci nepotkávali u vchodu,“ poznamenal. „Družina ráno být nemůže, aby se skupiny nemíchaly. Odpoledne už družina bude pokračovat v rámci třídy, to zajistíme pro menší děti,“ dodává k organizaci výuky Radek Cvach.

V Českých Budějovicích zřizuje město celkem 16 základních škol. Podle náměstka primátora Viktora Vojtka nastoupí na první stupeň 3027 žáků, kteří budou rozděleni do 233 skupin. Celkem je na školách města na prvním stupni 8356 žáků v 382 třídách.

V ZŠ Nová v Českých Budějovicích budou mít například šest skupin. Matematiku v 5. třídě bude v blocích vyučovat Šárka Šmídová, která jinak vyučuje spíše na druhém stupni. Nyní ale vedle výuky na dálku pro "své" žáky povede i jednu ze skupin na prvním stupni.