Zastupitelé nedávno odsouhlasili, že si najmou právní kancelář a u soudu se pokusí zjistit, jestli pozemky, které aktuálně drží římskokatolická církev, by neměly patřit městu. Vybraná kancelář však nyní v dopise primátorovi zpochybnila šanci uspět u soudu a v zastupitelstvu následovala ostrá debata, ve které bylo mimo jiné řečeno, jestli by nebylo lepší vybrat jinou kancelář.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.