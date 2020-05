Při cestě do školky rouška i pro dítě, v šatně jen jeden rodič a jedno dítě, ve frontě před mateřinkou dvoumetrové rozestupy. S sebou z domova žádné hračky ani jídlo. První mateřské školy v kraji otevírají po koronavirové pauze právě dnes. S přísnými bezpečnostními opatřeními, která mají zamezit opětovnému šíření nemoci. Pravidla jsou pochopitelná. Je ovšem otázka, jaký bude za těchto podmínek o „školkový azyl“ zájem.

Otevírají školky. S přísným režimem | Video: Tröster Martin

Pro mnohé rodiče bude asi jednodušší nechat děti doma a v kombinacis „home-office“ to ještě pár týdnů vydržet v dosavadním karanténním režimu, než se vše vrátí do starých pořádků se vším všudy. Na druhou stranu chápu, že ne všichni rodiče mohou pracovatz domova. Pro ně je pak možnost umístění dítěte do školky jistě vítaná i za cenu nepříjemných omezení.