Jak uvedla Jitka Welzlová, mluvčí českobudějovického magistrátu, technolog společnosti, která dodávala stavební chemii na opravu sprch a zázemí v pátek sdělil, že bazén není možné pro veřejnost otevřít dříve, než v pátek 27. září.

Zhotovitel se, podle sdělení ředitele Sportovních zařízení Tomáše Nováka, dostal do problémů s dodržením termínu po provedení opravy. Důvodem je nedostatečné „vyzrání“ stavební chemie. „Pokud by se do opravovaných spár ve stropu dostala voda, hrozilo by nejen jejich poškození a degradace přilepených dlažeb a obkladů, ale je možné i uvolnění chemických látek do prostoru. Pro dostatečné vyschnutí je nutné termín otevření o jeden týden posunout,“ uvedla mluvčí.

Veřejnosti se za zpoždění omluvil i náměstek primátora Ivo Moravec. „Plavecký stadion vypadá jako začarovaný, nejprve komplikace s tobogánem, teď problémy se zhotovitelem. Lidem patří velká omluva a poděkování za trpělivost,“ řekl náměstek primátora Ivo Moravec.

Zhotovitel podle něho nedodržel smlouvu, proto dostane za nedodržení termínu adekvátní penále.