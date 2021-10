Pachatelé znalí kriminalistických seriálů se podle Husákové snaží maskovat stopy. „Chtějí spáchat dokonalý zločin a místa činu se snaží záměrně poupravovat,“ přiblížila genetička. Posléze pak stejně zanechají nějaký důkaz. „Není to tak jednoduché, vše domyslet do důsledků,“ prozradila kapitánka Husáková.

Vzorky z praxe mohou být někdy i zábavné. Policejní genetická laboratoř pracovala v minulosti například s řadou potravin. „Měli jsme tu čest setkat se například se stopou s názvem řízek v případě vloupání do domu, nebo nám do laboratoře dorazil i nakousaný rohlík či nakousaná jablka a právě jejich analýza nám pomohla poukázat na pachatele. Na zlodějku naopak poukázal biologický materiál zanechaný na záchodovém prkénku v bytě okradeného seniora“.

Celý proces zjištění DNA a vyhodnocení genetického profilu u jediné stopy by v ideálním případě trval přibližně 10 hodin. Analýza reálných stop však trvá podle genetičky Husákové mnohem déle. „Konkrétní vzorky vyžadují speciální zacházení, výsledky se musí ověřovat, opakovat, proto může samotná analýza trvat i dny,“ vysvětlila.

Jihočeští policisté se mimo jiné zabývají i analyzováním stop obsahujících lidskou DNA. Kapitánka Jana Husáková v laboratoři na oddělení genetické expertízy pracuje řadu let, během své praxe pomáhala objasnit mnoho zajímavých případů. Je součástí policejního týmu, který se zabývá vyšetřováním biologického materiálu, spolupracuje na šetření vražd, loupeží a znásilnění. „Mimo to všechno určujeme také biologické otcovství, potažmo mateřství při identifikaci neznámých mrtvol,“ přiblížila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.