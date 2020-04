/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Českobudějovický praktický lékař Ivo Petrášek pociťuje nyní práce více než obvykle.

Obvodní lékař z Českých Budějovic, Ivo Petrášek, má běžně plnou čekárnu pacientů. Nyní s nimi komunikuje přes e-mail a telefon. Některé si ale do ordinace pozvat musí i v těchto dnech. | Foto: Ivo Petrášek

„Má práce se nyní přesunula hodně za počítač – k emailu a telefonu. Co lze, vyřeším dálkově, když si nejsem jistý nebo mám obavy z vážnějšího onemocnění, zvu si pacienty do ordinace na přesný termín. Snažíme se nyní řešit pouze neodkladné záležitosti. Co snese odkladu, necháváme na později,“ popisuje lékař s tím, že denně mu volají jednotlivci až desítky pacientů.