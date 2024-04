Představí kláštery Teplá a Plasy. Proces obnovy a rehabilitace historických interiérů zámků a klášterů je často detektivní práce. Jak vznikají nové prohlídkové trasy a jak může být pestré spektrum zdrojů a pramenů, od těch písemných až po hmotné, mezi něž patří například i artefakty získané archeologickým výzkumem odpadové jímky v sídle plaského opata, prozradí přednáška památkářky Stanislavy Beránkové s názvem Plán, střep, obojek, citron aneb překvapivé zdroje informací k novým prohlídkovým trasám klášterů Plasy a Kladruby. Přednáška se uskuteční v pondělí 15. dubna od 17:00v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.

Na pomoc rodinám

Před bezmála čtvrtstoletím vznikl hlavách zakladatelů obecně prospěšné společnosti Život dětem projekt Srdíčkových dnů. Je to Celorepubliková sbírka na pomoc rodinám s váženě nemocnými dětmi. Její jarní část proběhne v ulicích českých, moravských a slezských měst a obcí v týdnu od 15. do 19. dubna.

V Boršově připomněli padlého pilota

V sobotu 13. dubna 2024 se konalo tradiční vzpomínkové setkání nedaleko Boršova nad Vltavou u pomníčku padlého pilota armády USA R. Reutera. Účastníky setkání čekal kromě pietní části i další program, ve kterém nechyběl přelet transportního dvouvrtulového letounu CASA Armády ČR. Jeden z několika přeletů byl dokonce naplánován ve stejné trase, v jaké klesal k zemi americký pilot sestřelený nad letištěm v Plané.

Tři sta odborníků na krocení ohně dorazilo do budějovického hotelu

Podle boršovského starosty Jana Zemana se akce účastnili i zástupci americké ambasády a na organizaci se spolupodíleli Armáda ČR, Československá obec legionářská, Letiště ČB, kolona historických jeepů, letecký archeolog, letecký modelář. „Letošní setkání se koná ve velice dramatickém čase, kdy především pamětníci si vybavují slůvka a věty, které slyšeli před 40, 50 lety a která se k nám nabližují velmi, velmi plíživě, rozestírají jasně dané kontury žité svobody a která budou asi vyžadovat více než otevřít peněženky,“ uvedl k setkání Jan Zeman.

Vedle průletu vojenského dopravního letadla, historických jeepů a archeologických nálezů bylo letos poprvé možné vyzkoušet airsoftovou střelnici v režii vojáků.

Dobrovolníci uklízeli Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavní jarní uklízecí víkend byl tento rok první dubnový, ale přidat se lze celý měsíc.

Do celostátní akce se zapojili i dobrovolníci v Českých Budějovicích, který radnice jihočeské metropole poskytla materiální podporu. Radnice dobrovolníkům zdarma poskytla rukavice a pytle na odpad, přes společnost FCC České Budějovice zajišťuje svoz nasbíraného odpadu. Během této akce se v katastru města sesbíralo podle náměstka primátorky Michala Šebka pět tun odpadu – dvakrát víc než loni. Zapojilo se 20 organizací, skupin a více než 400 občanů města. „Další skupiny, například ze základních škol, ještě do terénu vyrazí v průběhu dubna. Všem patří poděkování,“ uvedl k akci Michal Šebek.

„Věřím, že samotné akce ovlivní třeba i kdyby jen jednoho jednotlivce, že čistý veřejný prostor je věcí nás všech, a že nejlepší nepořádek je ten co si sami neuděláme, tak vše má smysl opakovat a dělat akce znovu,“ doplnil Michal Šebek.

Sbírka na vůz pro padlé vojáky

Sbírku, která je určena pro pomoc Ukrajině, zahájila organizace Paměť národa a na jejím zahájení se podílel i videhejtman Jihočeského kraje František Talíř. Vybírají prostředky na nákup speciálního vozu, který by pomohl dopravovat padlé ukrajinské vojáky z fronty domů k jejich blízkým. Sbírku podpořil také plzeňský biskup a první vojenský kaplan Armády ČR Tomáš Holub. Bližší informace najdou zájemci na webu paměti národa, cílová částka činí 190 000 korun.

Jenom vyrazil na nákupy. Bez značky, bez technické, bez řidičáku

Hledají nejlepšího mladého kuchaře

Mezinárodní soutěž S.Pellegrino Young Chef Academy hledá talentované kuchaře i v Česku.Zdroj: archiv S.Pellegrino Young Chef Academy.

V minulých dnech byl zahájen nový ročník mezinárodní prestižní kuchařské soutěže S.Pellegrino Young Chef Academy. Je určena talentovaným kuchařům do 30 let. Až do 19. června 2024 se mohou včetně těch z České republiky přihlásit do celosvětové soutěže S.Pellegrino Young Chef Academy. Prvním úkolem bude představit pokrm, který vyjadřuje jejich jedinečnou kreativitu a vizi. Zatím jediným českým úspěšným účastníkem je Patrik Bečvář, který zabodoval v této soutěži v roce 2015.

Koncerty U Kapličky a v Nových Hradech

Závěrečný čtvrtý jarní koncert hudební série Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2024 se koná v pátek 19. dubna 2024 od 19:00 hodin. „Domácí kapela“ Spolektiv zve variabilní Chansonet a originálního písničkáře Davida Šitavance s jeho českobudějovickou premiérou! Vstupné činí 160 a 200 Kč.

Společný koncert žáků ZUŠ F. Pišingera a ZUŠ B. Jeremiáše se koná 23. 4. 2024 od 18 h v Rokokovém sálu Wellness hotelu Rezidence Nové Hrady. Vstupné činí 250 Kč (senioři 150 Kč, děti do 15 let a žáci ZUŠ F. Pišingera zdarma). Pořádá: KPH při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, www.zustsviny.cz.