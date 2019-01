Jižní Čechy - Také letos připravili jihočeští památkáři na svých objektech řadu mimořádných akcí k 18. dubnu. "Tématem letošního Mezinárodního dne památek je Kulturní dědictví a věda," uvedla za českobudějovické pracoviště NPÚ Hana Svobodová.

Ilustrační foto | Foto: David Peltán

"Propojení péče o památky s vědami, ať už technickými či humanitními, budou moci návštěvníci najít nejen v překrásných interiérech a exteriérech památkových objektů, ale i v rámci doprovodných akcí, které jsme pro ně k tomuto významnému kulturnímu svátku připravili," doplnila Svobodová.

Na hradě a zámku v Českém Krumlově bude pro širokou veřejnost zpřístupněna 18.4. 2006 zdarma II. prohlídková trasa. Prohlídky budou vedeny s průvodcem v předem určených časech, zveřejněných v pokladně objektu.

V Dačickém zámku bude možné po dobu provozu zámku možno zdarma navštívit zajímavý prostor zámeckého areálu - sklepení pod hospodářským křídlem, které je jinak veřejnosti nepřístupné.

V jindřichohradeckém hradu a zámku bude zdarma pro veřejnost otevřena v zámecké galerii na II. nádvoří zajímavá výstava „Milované dítky – svět dětí na šlechtických sídlech". "O dětech narozených ve šlechtických kruzích se říkalo se závistí „ten se narodil se zlatou lžičkou v ústech“ nebo „narodila se ve zlaté kolébce“. Každý smrtelník by si chtěl svůj život s jejich osudem hned vyměnit. Ale bylo to tak doopravdy? Podívejme se blíže na dětství šlechtických dítek a posuďme, zda byl jejich život ve zlatých klecích opravdu záviděníhodný," poznamenala k výstavě Svobodová. Výstava je otevřena denně mimo pondělí do 15.6.2009.

Památkářka dále pozvala turisty na prohlídkovou trasu hradu a zámku, která je obohacena netradiční velikonoční instalací zlatých, modrých, černých a červených vajec.

V jednom z klenotů mezi památkovými objekty - zámku Hluboká - bude zdarma zpřístupněna zámecká věž v době od 9,00 do 16,00 hodin(v případě deštivého a větrného počasí však bude vstup na věž z bezpečnostních důvodů uzavřen).

Po dobu provozu zámku památkáři zpřístupní sklepení zámku s původními teplovzdušnými kotli, které dříve zajišťovaly vytápění areálu.

Hrad Nové Hrady nabídne pro novohradské občany ve dnech 18.4. a 19.4. 2009 vstup na prohlídkovou trasu zdarma.

Hrad Rožmberk zdarma zpřístupní Anglickou věž, jednu z nejstarších částí Dolního hradu.

V zámku Třeboň je v interiérech opět připravena nádherná květinová výstava s názvem „Amarylis v zrcadle staletí“. Oblíbená a návštěvníky hojně navštěvovaná výstava květinových vazeb z amarylis a dalších květin bude přístupná 11.4. – 26.4. 2009 denně od 9,00 do 16,00 hodin na části trasy A a v zámecké konírně. Zároveň je připraven bohatý doprovodný program (11.4. a 12.4. ukázky historických tanců skupiny Campanello a skupiny historického šermu Bibus spiritus, 18.4. se uskuteční velký celodenní květinový trh na náměstí a na nádvoří zámku. Dopoledne ve Schwarzenberském sále bude „Japonský den“ s ukázkami stylu aranžování květin – ikebana, dále program - samurajové, s ukázkami tradičního japonského bojového umění, představí se i suiseki - japonské umění aranžování kamenů a ukázky japonského odívání - kimono. Odpoledne se v zámeckém parku uskuteční poprvé pod vedením skupiny japonských instruktorů, která k tomuto účelu přicestuje z Kjóta, turnaj ve skycrossu (tato nová sportovní disciplíny vznikla před deseti lety v japonském Kjótu). Záštitu nad akcí převzali primátor a starostové účastnických měst Prahy a Třeboně a Velvyslanectví Japonska v ČR.

Následně 19. dubna proběhne v areálu zámku seminář o svatební floristice a módní přehlídka svatebních šatů.

V klášteře Zlatá Koruna bude pro místní občany zdarma zpřístupněna I. prohlídková trasa kláštera. Expozice je zaměřena nejen na působení cisterciáckého řádu v rámci českých zemí, ale umožňuje také nahlédnout do každodenního života mnichů v 18. století. Pro všechny návštěvníky pak bude zdarma zpřístupněna II. prohlídková trasa – „Literární expozice“, která mapuje literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti.

Připraven je i doprovodný program: v 13,00 přivítání návštěvníků a občanů, seznámení s kulturním programem Zlatokorunského léta 2009 a následovat bude prohlídka 1. patra opatství, kde právě probíhají rekonstrukční práce.

Na hradě Zvíkově bude po oba dva dny umožněn návštěvníkům, kteří mají nárok na slevu (studenti, děti, důchodci) vstup zdarma, pro místní občany bude také platit vstup na prohlídku zdarma.

Dále Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích při příležitosti Mezinárodního den památek a historických sídel připravil na středu 22.4. 2009 interaktivní didaktické programy pro školy. Speciální prohlídky jsou určeny pro děti ve věku 8-12 let. Odborní pracovníci malé zájemce provedou nejstaršími památkami historického centra Českých Budějovic.

Projekty jsou připraveny dva - „Putování od bludného kamene aneb jak to všechno začalo“, což je vyprávění o městě České Budějovice ve středověku a druhý pořad je nazván - „Samson je také baroko“ a seznamuje se stopami 17. a 18. století v dnešním centru Českých Budějovic

Při příležitosti tohoto významného kulturního svátku jsme připravili pro návštěvníky zajímavou nabídku. Pokud doloží vstupenkou v pokladně památkového objektu s datem 18.4. či 19.4. 2009, že navštívili jednu z památek ve správě Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, bude jim umožněn v tomto termínu vstup zdarma na danou prohlídkovou trasu. Tato nabídka se nevztahuje na hromadné zájezdy, platí však pro rodiny s dětmi, s výjimkou Státního hradu a zámku Český Krumlov.