A sklízí úspěch. „Nám se to líbilo,“ usmívali se v zámecké zahradě krátce po prohlídce sourozenci Magda a Filip Kluzovi, kteří přijeli na Hlubokou na rodinný výlet až z Frýdecko-Místecka. Především starší Magda se poté, co se zbavila počátečního ostychu, s chutí pustila do úkolů, které děti cestou dostávaly. „Vůbec to není nuda, uteklo to hodně rychle,“ pochvalovala si dětskou prohlídku. Podobnou už s bráškou zažila na Bouzově a rádi si užijí i nějakou další.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Hlubockým zámkem provází malé návštěvníky dvakrát denně paní kněžna.

V tom případě by se v kraji rybníků měli zdržet. Hluboká není zdaleka jediná památka na jihu Čech, ze které budou i děti odcházet nadšené. Nevšední zážitek z prohlídky přizpůsobené malým návštěvníkům nabízejí také v Nových Hradech, Třeboni či na Červené Lhotě. Na otázku, kdy už půjdeme domů, nebudou určitě odpovídat dospělí ani v případě, že děti vezmou na zámek v Jindřichově Hradci.

O letošních prázdninách na děti na hradech a zámcích čekají urozené kněžny, knížata nebo upovídané služky. „Jsme rádi, že rodiče a prarodiče často berou děti na památky. Už od malička je tak učí lásce k historii a úctě k našemu kulturnímu dědictví. Klasické prohlídky s průvodcem však pro ně mohou být zdlouhavé a výklad bez základních vědomostí nesrozumitelný. Proto na vybraných památkách nabízíme zkrácené prohlídky se zjednodušeným výkladem,“ říká tisková mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová. Dětské návštěvníky však památkáři nepodceňují. „Prohlídky jsou zpestřené různými úkoly a hádankami, děti se aktivně zapojují do prohlídky a s průvodcem si povídají,“ přibližuje, co mají zábavné kostýmované prohlídky společného.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Hlubockým zámkem provází malé návštěvníky dvakrát denně paní kněžna.

Na Hluboké děti navštíví například ložnici a oblékárnu kněžny Eleonory, velkou jídelnu nebo ranní salon. Dětské prohlídky se tu konají až do 1. září denně, začínají vždy ve 12.15 a 14.22 hodin. Dítě může doprovázet jen jedna dospělá osoba, může ale prohlídku absolvovat i samotné.

„Na státním hradě Nové Hrady dělají dětem společnost dvě upovídané služky, které je zavedou do nejzajímavějších částí hradního areálu i interiérů,“ přidává Markéta Slabová pozvánku na další zajímavý výlet šitý na míru návštěvníkům ve věku od 3 do 8 let. Dětské prohlídky v Nových Hradech se konají v termínech 18. 7., 27. 7. a 3. 8. vždy v 10.10, 12.10 a 14.10 hodin. Služky Květuše a Zlatuše se na děti budou těšit i o zářijových víkendech vždy v 10.45 a ve 14.45 h.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Hlubockým zámkem provází malé návštěvníky dvakrát denně paní kněžna.

Návštěvu u paní kněžny nebo pana knížete si děti užijí na státním zámku Třeboň. „Kostýmovaní průvodci je provedou schwarzenberskými apartmány a poutavou formou jim během pětatřiceti minut představí historii zámku, výzdobu místností i některé zajímavé předměty. V červenci a srpnu se prohlídky konají od středy do neděle vždy od 10.30 a 14.30 hodin,“ doplňuje Markéta Slabová.

V prázdninovém programu rodin s dětmi by neměl chybět ani zámek Červená Lhota. „Malé turisty nadchnou podkrovní pokoje, které jsou plné historických hraček. Děti se dozvědí, jak se na zámku žilo jejich šlechtickým vrstevníkům v 1. polovině 20. století,“ popisuje mluvčí jihočeských památkářů s tím, že prohlídkový okruh je otevřen denně mimo pondělí od 9.30 do 17 hodin.

close info Zdroj: NPÚ zoom_in V Nových Hradech se dětských návštěvníků ujmou dvě upovídané služky.

Na své si přijdou děti také na státním zámku Jindřichův Hradec. Adamovo stavení na třetím zámeckém nádvoří zaplnila rozsáhlá výstava stavebnic firmy LEGO ze soukromé sbírky Michala Plose. „Součástí výstavy jsou desítky sestavených modelů i rozsáhlá herna, která malým i velkým návštěvníkům umožňuje si s LEGO kostkami také hrát. V Jindřichově Hradci jsou připravena hned čtyři herní stanoviště,“ nastiňuje Markéta Slabová. Vstupenka za sto korun zahrnuje i prohlídku expozice pohyblivých loutek oceňované výtvarnice Stanislavy Stuchlé. Obě výstavy jsou až do konce srpna otevřené denně od 10 do 16 h, k vidění budou i v září od víkendech.