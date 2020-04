Protože nemůže do škol, rozhodla se Kamila Čuřínová Ingrišová sloužit během koronavirové krize na hranicích.

„Rozhodování na hranicích o tom, kdo může vkročit do Čech a koho nepustíme, je neskutečně těžké. Člověk si je vědom toho, že je potřeba přeshraniční pohyb omezit, abychom zastavili infekci. Ale je to zásah do osudů mnoha rodin,“ cítí vážnost situace mladá policistka.

Nová pravidla často konzultují policisté na hranicích se štábem, aby si v krizové situaci mohli být jistí, že rozhodují správně.

Co auto, to příběh

„Profesionální řidiči kamionů jsou o situaci informovaní nejlíp, mají většinou všechny doklady v pořádku. Zkrátka si doma odpočinou a pak se zase vrátí do práce,“ vypráví Kamila Čuřínová Ingrišová.

Ale hned ve třetím autě, které policistka ráno kontrolovala, byla zdravotní sestřička. Vracela se z Německa z práce. „Ta byla úplně vyděšená a plakala, protože se v Německu bála nákazy,“ vzpomíná policistka.

Jiná Češka chtěla naopak republiku opustit. „Nevypadala dobře. Naštěstí ne kvůli tomu, že by byla nakažená. Byla to maminka, která kvůli cestě za prací, kde bude muset strávit 21 dní, nechává doma tři malé děti,“ líčí Kamila Čuřínová Ingrišová příběhy, které ani policistku, jež je na náročné situace zvyklá, nenechaly zcela v klidu.

Jsme v tom společně

Služba na hranicích přináší dojemné okamžiky. I pozitivní.

„Pendler, který pracoval v Německu v lékárně, viděl na hranicích, že jeden ze sloužících vojáků má problémy s okem. Vrátil se do Německa a dal mu potřebný lék,“ líčí policistka.

Nejtěžší situace ale nastávají, když se jedná o rozdělené rodiny, které přechodem hranic můžou ohrozit svůj výdělek. „Někteří křičeli a nadávali, jiní plakali. Taková služba unaví hlavně psychicky. Pamatuji si oči každého, komu jsem musela říct, že ho do Čech nepustím,“ dodává Kamila.

