Jak potvrdila ředitelka Domácího hospice Jordán v Táboře Marie Sovadinová, museli přijmout zvýšená preventivní opatření a zrušit několik benefičních akcí a zavřít Dobročinný obchod.

KONCERTY ANI BLEŠÁK NEBUDOU

Šlo o tradiční březnový Bleší trh, který pomáhal pokrýt náklady na provoz hospice. „V neděli měl v náš prospěch vystupovat pěvecký sbor z Univerzity George Washingtona a ženský sbor dohromady kolem třiceti zpěváků a zpěvaček v Děkanském kostele na Žižkově náměstí a zatím bylo bez náhradního termínu zrušeno i vystoupení k desátému výročí hospice v Divadle Oskara Nedbala,“ sdělila Marie Sovadinová.

Situace je podle jejích slov velmi složitá pro zdravotníky i zaměstnance v sociálních službách, kteří jsou součástí hospicového týmu a starají se o nevyléčitelně nemocné.

Domácí hospic Jordán: Mobilní specializovaná paliativní péče, kterou domácí hospic poskytuje na Táborsku již 10. rokem stále není plošně hrazená ze zdravotního pojištění. Úhrada pokrývá pouze část reálných nákladů na pacienta a den. Chod organizace funguje na základě vícezdrojového financování. Dary tvoří téměř polovinu rozpočtu. Benefiční akce a předání výtěžku je jednou z mnoha forem podpory. Přispívat mohou jednotlivci i firmy formou dárcovské sms, on-line dary či převodem na účet. V obchodním domě Dvořák má hospic také vlastní Dobročinný obchod. Další možnou pomocí je dobrovolnictví.

Marie Sovadinová zároveň doplnila, že sice nejsou bez finančních zdrojů, ale budou jich mít nedostatek. „V podstatě jsme ze dne na den přišli o podstatnou část rozpočtu mobilního hospice. Benefiční akce jsou totiž jeho potřebnou součástí, neboť systém neposkytuje plné náklady pro potřebnou péči. Současná situace již teď ukazuje, že peníze budou scházet," upřesnila.

RIZIKOVÁ SKUPINA

Hospic má v péči nejrizikovější skupinu v rámci onemocnění Covid-19 a navíc se stará o pacienty v domácím prostředí. „Jedná se o seniory, kterým poskytujeme odlehčovací služby a umírající různých věkových skupin,“ doplnila. Denně je hospicový tým schopen se postarat až o 12 pacientů v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. V rámci odlehčovací služby v současnosti pečuje o 17 tzv. křehkých seniorů z celého Táborska.

V současné době se podle vedoucí kanceláře hospicu Věry Šimkové neobejdou bez podpory veřejnosti. „Netušíme, jak se bude pandemie vyvíjet a vše je nejisté,“ vysvětlila s tím, že provoz hospicu nelze přerušit, protože jsou součástí obslužnosti veřejnosti podobně jako státní organizace a složky integrovaného záchranného systému. „Nemůže zavřít jako obchody,“ zmínila.

HRA O ČAS

Restrikce jsou podle ředitelky Marie Sovadinové důležité. „Hrajeme o čas. Někde dokonce přistoupili ke zřízení provizorní školky, aby mohl personál pečovat,“ naznačila vliv událostí s tím, že je to logický krok, jak si zajistit pracovníky a zároveň se postarat o jejich ratolesti.

Hospic nyní nemůže počítat ani s významnou podporou podniků. „Všichni mají finanční potíže včetně soukromých společností a podnikatelů. Pokud se firmy perou s vlastními ekonomickými propady, nemůžeme očekávat velkou podporu,“ podotkla Věra Šimková.

ZVÝŠENÁ OPATŘENÍ

Hospic musí v současnosti přijímat opatření k bezpečnosti nejen pacientů, ale i personálu, který se musí chránit. Pokud by se objevil pozitivní pacient nebo rodina s Covid-19, pracovníci hospice by museli přistoupit k dalším opatřením, které by zahrnovaly minimalizaci přímého kontaktu s pacientem, použití respirátorů a podobně. Situace kolem onemocnění se mění ze dne na den a o péči rozhoduje i personální situace hospice.

JAK POMOCI

Jak přispět na hospic, lidé zjistí na jeho webových stránkách www.hospicjordan.cz

Momentálně tak může zázrak učinit i malá částka, pokud by šlo o pravidelný měsíční dar ve výši například 50 korun. „Stačilo by hrozně málo, aby hospic mohl fungovat bez problémů dál. Symbolická částka, která nikomu neublíží a nám velmi pomůže,“ upozornila vedoucí kanceláře.

Jak zmínil ve svém prohlášení i českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, je nyní důležité pomáhat bližnímu. „Lidé by se měli modlit za posilu nemocných i těch, kdo o ně pečují. Modleme se za všechny nemocné a buďme připraveni pomoci těm, kteří to potřebují,“ vybízel.