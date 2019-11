Podle jednatele výstavy Jana Hrdého bude vystaveno více než sto papoušků a jiných okrasných ptáků, součástí expozice bude i bodování vybraných opeřenců. "Na výstavě bude možné zakoupit v prodejním stánku exotické ptáčky, chovatelské potřeby či krmivo," uvedl dále Jan Hrdý a doplnil, že pořadatelé nabídnou i poradenské služby pro chovatele i nové zájemce o tento ušlechtilý koníček.

"Českobudějovická výstava je hodnocena jako jedna z nejlepších v České republice," upozornil Jan Hrdý s tím, že všichni návštěvníci, odborníci i pouzí zájemci o podívanou na pestré exotické opeřence, jsou srdečně zváni.

Otevřeno bude v sobotu v 8 - 18 hodin a v neděli v 8 - 15 hodin. Vstup je pro děti do 6 let zdarma, děti 6 - 15 let zaplatí 40 korun, dospělí 80 korun.