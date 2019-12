Náměstek primátora Ivo Moravec upozorňuje, že tento návrh vynikl mezi 25 návrhy v architektonické soutěži, kterou město vyhlásilo v roce 2012, a byl vybrán. Autoři návrhu se vypořádali s částečně zdevastovaným terénem, ale i s nestandardním podložím. "Vznikl jedinečný koncept soběstačného kulturního místa, který je šetrný svým přístupem k přírodě i k veřejným financím,“ uvádí náměstek primátora.

Českobudějovický Park 4Dvory leží na místě bývalého vojenského tankodromu mezi sídlišti Máj, Šumava a Vltava. V minulosti již získal několik tuzemských ocenění, např. nominaci na Českou cenu za architekturu v roce 2016.

Předseda Komise pro architekturu a územní plánování města České Budějovice Miroslav Vodák vysvětluje: „Opuštěná kasárna s polorozpadlými domy a hektarové plochy zdevastovaného cvičiště. To vše skýtalo území, kterém město chtělo oživit. Jedním ze záměrů, kterým chtělo lokalitu zatraktivnit, byl i projekt přeměny části území na pohybový a relaxační park. Realizovaný park postupem času nenápadně a spontánně vrostl do okolní krajiny a je jednoduše krásný. Právě to ocenila porota ceny German Design Award.“

Cenu si zástupci města i autoři převezmou 7. února 2020 na slavnostním ceremoniálu v rámci veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem. Veřejnost může hlasovat přes internet mezi vítězi a určit tak, který projekt získá zvláštní ocenění Public Choice Award.