Například se čeká na dětské hřiště. Kvůli dohadům o ceně se stavební firmou se nakonec hřiště nerealizovalo. Podle náměstka primátorky Petra Maroše se nepodařilo najít dodavatele ani v dodatečných výběrových řízeních. Důvodem byla vysoká cena. To by se nyní mělo změnit. Úpravou požadované podoby, jejím zjednodušením, by mohla vyjít problematická atrakce levněji. „V současné době investiční odbor připravuje podklady a zadání pro vypsání zakázky na realizaci hřiště,“ říká k dalšímu chystanému výběrovému řízení Petr Maroš.

Zákaz vstupu

Oranžové sítě zase mají chránit dodatečně upravený svah. „Jde o aplikaci hydroosevu, který by měl zajistit nejen zatravnění svahů, ale také jejich stabilizaci a zpevnění. Oplocení je tady z důvodu zabránění vstupu, aby nedošlo k poškození nově založeného trávníku,“ vysvětluje Petr Maroš.

Investici chystá město i na jiném místě u vody. Na pravém břehu Vltavy u Nerudovy ulice se v rámci programu Město a voda připravuje projekt Sluneční ostrov. Na letošek je připraveno na 12 metrů široký kanál a další úpravy nábřeží v rozpočtu Budějovic 30 milionů korun. „Aktuálně probíhají práce na dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby. Následně se bude připravovat vypsání veřejné zakázky na výběr zhotovitele,“ říká ke stavu příprav Petr Maroš.

Nová lávka přes Vltavu

Vltavu by měla poblíž Nerudovy ulice překlenout i nová lávka. Povede do areálu výstaviště. Je součástí celkových změn oblasti na levém břehu Vltavy, kde se uvažuje o stavbě nové víceúčelové haly na rohu Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Pro lávku nyní město připravuje zakázku na vypsání architektonické soutěže.