Nyní bylo zrušeno vyhlášené výběrové řízení, protože nabídky výrazně převýšily očekávání radnice. Nejlevnější nabídka zněla na 15 milionů korun. Radnice chce zaplatit zhruba polovinu. Kámen úrazu byl podle náměstka primátorky Petra Maroše v tom, že původní projekt počítal s atypickými prvky. Teď se ale podařilo s autorem projektu dohodnout, že může být použito více typizovaných prvků, což by mělo zakázku výrazně zlevnit. Ukáže se v novém výběrovém řízení. Tam bude určena i maximální dovolená cena.

Hotovo bude snad v létě

Hřiště, pokud nenastanou další komplikace, by mohlo být dokončeno v létě. Kromě dodělávky hřiště se s původním dodavatelem řeší i některé menší reklamace. Podle Petra Maroše se například jedná o zpevnění svahů směrem k řece dodatečným osevem.

Při velké rekonstrukci parku totiž byly zřízeny u Malše široká náplavka a schodiště k sezení a zároveň odstraněno zábradlí u vody. Jenže „otevřený“ svah nemá všude dostatečně hustý trávník.

Budějovický park v Dukelské ani nedodělali a už se chystá reklamace

Zatímco park Dukelská je před dokončením, tak projekt Sluneční ostrov na druhé straně města se chystá na zahájení. Na širokém břehu Vltavy poblíž Nerudovy ulice se chystá nový plavební kanál pro menší lodě a další atrakce. Návrh rozpočtu jihočeské metropole pro letošní rok počítá pro vodní kanál o šířce 12 metrů s částkou 30 milionů korun. Sluneční ostrov je zahrnut už dlouho v projektech souhrnně nazvaných Město a voda.

Práce sladí s Povodím Vltavy

„Sluneční ostrov má stavební povolení a jsme připraveni začít stavět,“ říká českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba. „Teď se jen musíme zkoordinovat s Povodím Vltavy, které pracuje na úpravě břehů a my můžeme po létě začít. To znamená, že v červnu 2025 už by mělo být hotovo,“ dodává Martin Kuba a připojuje, že poděkování patří ohledně tohoto i jiných projektů Petru Marošovi.

Na budějovickém nábřeží vykopou lodím nový kanál. Už chystají peníze

„Hned po volbách jsme začali s Petrem Marošem a projektanty na všem pracovat, koordinovali jsme vše s Povodím Vltavy a Agenturou ochrany přírody. Díky tomu dnes máme dotažené pro Sluneční ostrov stavební povolení,“ zdůraznil Martin Kuba a dodal, že se zde ještě chystá stavba lávky, která bude na pravém břehu umístěna trochu severněji od areálu Sportovního klubu policie a na levém břehu bude její vyústění součástí úpravy a kultivace celé levobřežní komunikace po zprovoznění dálnice. „Ve spolupráci s výstavištěm pracujeme na maximálním otevření areálu výstaviště,“ doplnil k budoucím plánům Martin Kuba.