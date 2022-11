Termín odevzdání parku v nové podobě veřejnosti se ale o několik měsíců posune. Ještě koncem léta byl minulým vedením radnice potvrzen jako termín odevzdání stavebních prací únor s tím, že dodatečně potom ještě budou probíhat práce na zeleni. Teď nové vedení města se stavební firmou jednají o tom, jestli bude hotovo v dubnu nebo červnu. Důvodem jsou dodatečné práce, které už třeba navýšily cenu. Původně mělo město zaplatit přes 31 milionů korun a za povýsadbovou péči 6,6 milionu korun vše včetně DPH.

Původní termín se vzdaluje

Teď potvrdil náměstek primátorky Petr Maroš, že stavební práce se o něco prodraží. "Navýšení některých prací v řádu několika set tisíc korun, které nebyly součástí původně vypsané zakázky, už rada města schválila," řekl pro Deník Petr Maroš. "Zároveň je téměř jisté, že se akce nestihne v původním únorovém termínu, protože se předělává dokumentace k jedné opěrné zídce na straně u Mánesovy ulice," doplnil Petr Maroš.

Park změní cesty a náplavku, nábřeží bude lemovat lavice, podívejte se

Zhotovitel podle Petra Maroše požaduje prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2023. "My bychom byli ochotni akceptovat prodloužení do konce dubna. Dohoda ale zatím není žádná. Já se teď snažím o co nejrychlejší provizorní otevření podchodu pod Lidickou ulicí, aby spousta dětí, která denně Lidickou musí přecházet do školy a ze školy, měla umožněnu bezpečnou cestu podchodem," popsal jednání s dodavatelem Petr Maroš.

Uzavírka vyhnala chodce

Rekonstrukce parku se totiž provádí za jeho úplného uzavření, takže hodně využívaná trasa podél řeky je nepřístupná a chodci musejí třeba přechodem na křižovatce Lidické třídy a Dukelské ulice. To mrzí třeba Luboše Krnínského, který pracuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v ulici U Tří lvů. "Mrzí mě to hodně," říká Luboš Krnínský na adresu uzavřeného parku a případného prodloužení prací. "Chodím tudy denně do práce," připojuje Luboš Krnínský s tím, že se situace kolem rekonstrukce už stala i předmětem debat s kolegyněmi v kanceláři.

Park v Dukelské obehnal plot a začala rekonstrukce, zmizelo už zábradlí u řeky

Na novou podobu parku se ale univerzitní pracovník těší, hlavně na lepší oddělení pěších a cyklistů, i když za parkem se obě skupiny mají znovu sejít zase na stejné stezce. Podél řeky byl zvyklý chodit i Tom Schuh, který pracuje u Slavie. A v létě také často sedával v parku. Proto by chtěl, aby rekonstrukce skončila tak, aby se hlavně v létě smělo do parku co nejdříve. Teď v zimě je se zavřením parku smířený.

Kontrolní dny

V debatě na internetu se například objevila kritika pracovního tempa prováděcí firmy, ale město kontroluje akci prostřednictvím kontrolních dnů. "Kontrolní den je každý týden," přiblížil intenzitu kontrol Petr Maroš. "Ale je pravdou, že aktuálně se více jedná o navýšení finančních prostředků a prodloužení termínů, než aby probíhaly samotné stavební práce," doplnil náměstek primátorky.

Zdroj: Deník/Edwin Otta

Na dotaz Deníku, zda by mohlo při sporech města a firmy dojít k úplnému zastavení prací, reagoval Petr Maroš konstatováním, že v tuto chvíli si bohužel umí představit všechny scénáře. "Nicméně moji snahou je co nejrychlejší dokončení stavebních prací se současným dodavatelem," připojil Petr Maroš. "Dle mého názoru je pořád reálné dokončení 30. dubnu 2023," dodal Petr Maroš.

K novinkám v parku bude patřit už zmíněné trasování cest. Společná stezka pro cyklisty a chodce bude napojena v severní a jižní části parku na stezku stávající, ve střední části dojde k napojení stezky pro cyklisty na stávající cyklostezku vedoucí dále do ulice Alešovy. Součástí parku bude také dětské hřiště s prolézačkami a tobogánem. Rekonstrukce parku je součástí širšího projektu Město a voda, na který mají navázat další úpravy nábřeží před Slavií.