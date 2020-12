Rozšíření parku, který vznikl před několika lety na západním okraji bývalého vojenského cvičiště ve Čtyřech Dvorech, chystá českobudějovická radnice.

Na posledním jednání rada města schválila podle primátora Jiřího Svobody vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce pro Petra Veličku. Ten navrhl se svými kolegy původní Park 4D, rozšíření se připravuje pod označením Park 4D 2020.

„Architekt Velička je vítěz architektonické soutěže návrhu Parku 4D z roku 2012, je spoluautorem stávajícího parku. Tento projekt získal ocenění i v mezinárodních soutěžích, například German Design Award, reprezentoval Českou republiku na celosvětové konferenci v Barceloně a byl nominován na cenu BIGMAT ve Francii,“ připomněl Jiří Svoboda a dodal, že na projekt je vyčleněno v městské pokladně 1 850 000 korun bez DPH.

Nový park má navázat na ten současný směrem k hokejové hale na okraji sídliště Máj a směrem k Vrbenským rybníkům, kde jsou aktuálně neupravené plochy. Město kvůli tomu směnilo i některé své pozemky v areálu bývalého cvičiště. Projekt rozšíření parku by měl být hotov do čtyř měsíců od podpisu smlouvy.

U Vrbenských rybníků, které patří do mezinárodní ptačí rezervace, zároveň chystá investici do návštěvnické infrastruktury Jihočeský kraj. Jak již Deník informoval, připravuje se zřízení třeba vyhlídkové věže vysoké devět metrů ve tvaru jehlanu z nahrubo otesaných dřevěných částí. Pozorovatelna ptactva by měla vyjít na 2,5 milionu korun. „Předpokládáme, že by práce mohly začít v únoru a dokončení je plánováno na říjen roku 2021,“ uvedl náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Rybníky jsou podle Pavla Klímy oblíbenou lokalitou třeba pro obyvatele blízkých sídlišť Máj a Vltava. Krajina rybníků je specifická bohatou faunou i florou a mokřady, vodní plochy a strouhy poskytují útočiště vzácným druhům ptactva. Pavel Klíma dodal, že pozorovatelnu má doplnit další zázemí pro návštěvníky. Kraj už rozhodl o vypsání veřejné zakázky, náklady by měly činit 6,5 milionu korun a hotova má být také příští rok.