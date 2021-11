Je středa ráno a ve vnitrobloku ulice L. M. Pařízka parkuje auto, tak jako každý den. Jenže během dopoledne tam nově přibude dopravní značka Zákaz zastavení.

A za další chvíli už jsou tady městští strážníci.

„Přijeli jsme na telefonické oznámení,“ přiznávají u aut oba policisté fakt, že v okolních panelácích žije člověk, který si libuje v informování. Když někdo zaparkuje špatně, hned volá policii.

„Dostali jsme vyrozumění, a museli jsme tam hned přijet,“ říká k případu mluvčí budějovických strážníků Dušan Štýfal a pokračuje, že strážníci tyhle případy řeší většinou domluvou.

A co na to Policie ČR? „Pokud řidič zaparkuje na místě, kde už byla nainstalována patka, ale ještě tam není značka, a je za to pak postihován, ať si místo vyfotografuje nebo se ozve přímo na magistrát. Tam totiž přesně vědí, kdy a kde značky v Budějovicích vznikají,“ dodává jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Tak se radši koukněte dneska z okna…