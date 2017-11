Parkovací zóny v Budějovicích už zamířily k řece Vltavě

České Budějovice – Další rozšíření parkovacích zón, tentokrát za Pražskou třídu, připravuje na příští rok českobudějovická městská rada.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Václav Pancer

Podle náměstka primátora Františka Konečného bude samotný termín rozšíření záviset na průběhu příprav.

Už delší dobu fungují v Českých Budějovicích parkovací zóny v historickém centru a jeho nejbližším okolí. Od ledna 2018 chce radnice rozšířit tento systém i na Pražské předměstí mezi Pražskou třídu, ulici Na Sadech, Rudolfovskou třídu a Nádražní ulici.

Příští rok by pak podle představitelů radnice měla přijít na řadu i část města mezi Pražskou třídou a řekou Vltavou. Změna se dotkne nejen několika tisíc obyvatel lokality, ale také stovek přespolních řidičů, kteří na předměstí odstavují svá auta.

Nová pravidla pro parkování by příští rok chtěla českobudějovická radnice uplatnit na celém Pražském předměstí. Od ledna to má být mezi Pražskou třídou a Nádražní ulicí, v průběhu roku pak podle náměstka primátora Františka Konečného i mezi Pražskou třídou a řekou Vltavou. „Rozšíření zón v této lokalitě bychom rádi realizovali,“ uvedl pro Deník František Konečný k oblasti kolem Jiráskova nábřeží nebo Plzeňské ulice.

„Pokud stihneme všechna výběrová řízení a povolovací procesy,“ dodává však František Konečný s tím, že rozšíření parkovacího systému by průběhu roku 2018 znamenalo v další části města podobné změny, jaké se nyní dokončují na území mezi Pražskou třídou a Nádražní ulicí. Z větší části Otakarovy ulice se například stala jednosměrka, aby přibylo parkovacích míst, leckde se objevily retardéry pro zpomalení provozu. A místa ke stání byla rozdělena. Část smějí využívat jen občané Budějovic s trvalým bydlištěm v lokalitě, místní podnikatelé nebo majitelé nemovitostí a část je určena komukoliv, kdo zaplatí hodinovou sazbu.

Na předměstí se připravuje i nové odstavné parkoviště v Jírovcově ulici, zatím slouží částečně. A místa pro auta by měl magistrát získat po dohodě s Povodím Vltavy i na náplavce u Dlouhého mostu. Podle Martina Kaisera, vedoucího provozního střediska Horní Vltava, už byl odsouhlasen správci vodního toku i projekt.

Povodí si ale dalo některé podmínky, například na noc musí být vždy parkoviště vyklizené a musí být zaručeno, že řidiči na výzvu odstraní svá vozidla pro případ hrozících záplav. Město teď už připravuje jen technické detaily, například závoru, která by ovládala vstup na plochu.

V Českých Budějovicích spravuje parkovací systém dopravní podnik, který je městskou firmou. Podle Viktora Lavičky, vedoucí útvaru obchodu dopravního podniku, si zatím na Pražském předměstí v území mezi Pražskou třídou a Nádražní ulicí o parkovací oprávnění zažádalo asi 2600 lidí z předpokládaných 4000 majitelů vozidel. Parkovací zóny na tomto území začnou podle radnice platit od 1. ledna 2018. Závisí to třeba na instalaci parkovacích automatů. Hlavní nápor žádostí o parkovací oprávnění už je podle Viktora Lavičky pryč. Nyní je podává zhruba 30 lidí týdně.