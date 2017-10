Parkovací zóny v Budějovicích zahájí bez automatů

České Budějovice – Mnohem pomalejší nástup, než si českobudějovická radnice představovala, bude mít v jihočeské metropoli rozšíření parkovacích zón s placeným stáním.

Od 1. listopadu začne fungovat jen část nového systému. Chybět budou hlavně parkovací automaty.



Všude už by ale měly být podle náměstka primátora Františka Konečného vyznačeny modré zóny pro rezidenty a abonenty (občany s trvalým bydlištěmv zóně, podnikatele z lokality nebo vlastníky nemovitostí). „Dle zhotovitele stavby budou všechny namalované do úterní půlnoci,“ uvedl v pondělí pro Deník František Konečný k modrým pruhům na vozovce. Postupně budou tento týden osazeny i příslušné dopravní značky. „Parkovací automaty se budou osazovat průběžně v měsíci listopadu tak, jak budou dodávány od výrobce,“ doplnil František Konečný.



Zavedením modrých zón chce radnice zajistit více místa pro občany s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích nebo zdejší podnikatele. A uvolnit ulice od přespolních řidičů. Pro návštěvníky města má sloužit vznikající parkoviště v Jírovcově ulici nebo smíšené zóny, kde se bude platit podle hodinového tarifu.



K chystaným změnám má patřit i nová linka městské hromadné dopravy číslo 24. O tom, jestli vyjede na svou trasu, rozhodne v příštích dnech licenční řízení. Podle Viktora Lavičky, tiskového mluvčího dopravního podniku, musí licenčnímu řízení předcházet uvedení parkoviště v Jírovcově ulici do předčasného užívání. Stav parkoviště se řešil v pondělí odpoledne.



ZATÍM ZDARMA

Zdaleka totiž není hotové, jak se k 1. listopadu předpokládalo. Zprovozněné má být nyní jen částečně. Náměstek primátora František Konečný byl ale v pondělí optimistou. „Věřím, že linka začne jezdit podle plánu,“ uvedl ještě před rozhodováním o parkovišti František Konečný a dodal, že nyní bude cesta midibusy z předměstí do centra zdarma.



Se zavedením jízdného se počítá až příští rok. Od chvíle, kdy na trase začnou jezdit elektrobusy, které jsou zatím objednané. Linka pak bude prodloužena a povede od parkoviště v Jírovcově ulici přes náměstí Přemysla Otakara II. až k vlakovému nádraží, nemocnici nebo Malému jezu. Podle tiskového mluvčího dopravního podniku Viktora Lavičky bude spoj jezdit v pracovní dny od 6 do 20.30 hodin v intervalu deseti minut.



SPOR O KRAJINSKOU

Někteří vlastníci historických domů v centru Budějovic ale zavedení autobusů odmítají a podle podnikatele Karla Pražáka radnici možná čeká i soudní spor. Majitelé nemovitostí se bojí o statiku objektů, když v jejich blízkosti budou třeba v Krajinské ulici jezdit vozy s vyšší tonáží. Podle šéfa dopravního podniku Slavoje Dolejše už ale Krajinskou ulicí v minulosti jezdily třeba i tramvaje s podobnou váhou.



Podle náměstka primátora Františka Konečného bude celý systém v listopadu a prosinci ve zkušebním provozu. Naplno, včetně sankcí, má začít fungovat od 1. ledna 2018.