V parkovacím domě City Green Park nedaleko E.ONu je denní sazba od pondělí do pátku od 7. do 21. hodiny za 30 minut 20 korun, za hodinu 40 korun a za každou další hodinu 30 korun. V noci a o svátcích je platba za hodinu 20 korun.

V Mercury u nádraží se platí podle patra. V prvním podzemním podlaží je 15 minut zdarma, 15 až 60 minut pak za 20 korun a každá započatá další hodina 20 korun, každý další započatý den pak 480 korun. Ve druhém podzemním podlaží jsou první tři hodiny zdarma, čtvrtá je za 80 korun a každá další stojí 20 korun, noční stání stojí 350 korun, ale je zde zavřeno od 23 hodin do 6.30 hodin.

Hojně využívané je také parkoviště v obchodním centru IGY. Tam jsou první dvě hodiny zdarma, dále je každých 30 minut za dvacet korun. Ale při nákupu nad 800 korun dostanete další dvě hodiny zdarma a při návštěvě sauny nebo kina tři hodiny navíc zdarma. V pondělí až pátek je otevřeno od 6 do půlnoci, o víkendu od 7 do půlnoci.

Parkovací domy v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Pro srovnání v ulicích města zaplatíte u Háječku od 8 do 18 hodin za 30 minut 15 korun, za hodinu 30 korun a za 2 hodiny 70 korun, po zbytek dne a o svátcích jsou sazby nižší. Na náměstí Přemysla Otakara II. stojí parkování nejvíce ve městě, a sice v pracovní dny od 8. do 18. hodiny za 30 minut 35 korun, za hodinu 70 korun a maximálně zde můžete stát dvě hodiny za 170 korun. V ostatní čas je i na náměstí levněji.

Samotná radnice chystá k otevření tento týden nový parkovací dům Stromovka u sportovní haly. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše byl postaven za třináct měsíců a nabídne 495 parkovacích míst pro auta a 76 pro jízdní kola. Je výhodný třeba kvůli docházkové vzdálenosti od centra města i od několika hojně navštěvovaných sportovišť. V sousedství je sportovní hala, pár kroků odsud hokejová hala a fotbalový stadion. Původní parkoviště zde mělo kapacitu kolem 200 vozidel a bylo zdarma. Přes den na něm ale nebylo možné najít místo a kapacita se překračovala za cenu porušení dopravních předpisů. Novostavba stála město 145 milionů korun bez DPH.

„Rada města rozhodla, že první hodina bude zdarma,“ říká Lubomír Bureš k tarifu za parkování s tím, že za hodinu lze vyřídit třeba i úřední záležitost na radnici. Každá další započatá hodina má v pracovních dnech v čase mezi 6. až 20. hodinou stát 20 korun. Za 24 hodin stání bude taxa 100 korun, která je relativně nízká.

Zvýhodněný tarif

Připravený je také zvýhodněný celodenní tarif 50 korun. Zamýšlen je jako tarif pro ty, kteří v Českých Budějovicích pracují, ale musejí přijet mezi 6. až 9. hodinou a odjet do 18. hodiny. První hodinu mají také zdarma, každou další započatou za 20 korun, maximálně ale zmíněných 50 korun. Pokud se do stejného času (6. až 9. hodina a odjezd do 18. hodiny) „trefí“ i jiní řidiči, systém i jim nabídne celodenní sazbu 50 korun.

Ve svátky a o víkendech bude opět 1. hodina zdarma, každá další započatá hodina bude stát 10 korun (stejně jako noční hodiny po celý týden - od 20. do 6. hodiny) a za 24 hodin se bude o víkendu platit 50 korun. Nejdéle se bude smět stát v parkovacím domě 14 dnů, což je myšleno pro turisty například ze zahraničí. Za ztrátu parkovacího lístku se bude platit 1500 korun.

Nový Parkovací dům Stromovka otevřou České Budějovice 1. února 2024.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podle opozičního zastupitele Viktora Lavičky je ale tarif připravený pro nový parkovací dům nepřehledný a navíc se mu zdá, že opomíjí ty, kteří pracují dlouho do odpoledne nebo až do noci. „Je to takový úřednický tarif,“ shrnul svůj názor Viktor Lavička, který ale jinak stavbu, na jejíž přípravě se také podílel, chválí jako důležitý příspěvek dopravě ve městě.

Co na to řidiči?

Řidiči parkují ve městě v ulicích i v parkovacích domech. Využívají je i ti, kteří třeba jednou ze sídlišť na nákup. Například Milan Syrovátka ze sídliště Máj. „Parkuji dole v IGY nebo v Mercury. Nakoupím a odjedu,“ říká Milan Syrovátka a doplňuje, že stání v parkovacích domech by mělo být levné. „Mělo by to být motivační,“ vysvětluje Milan Syrovátka.

Drahé parkování může paradoxně u některých řidičů způsobit až rezignaci na celý systém. „Já parkuju, kde chci, a neplatím. Kapitalisti, koukají jen, jak by mi vytáhli poslední halíř z kapsy,“ říká k placení za parkování naštvaně Zbyšek Vopátek ze vsi u Budějovic. Přiznává ale, že tak riskuje. „Letos mi přišla pokuta. Jel jsem na čundr k Lužnici a postavil jsem auto u nádraží. Platil jsem pět set,“ dodal Zbyšek Vopátek s tím, že to považuje za krádež.

Skepse k parkovištím ale může mít původ i v obavě o auto. „V parkovacích domech jsou místa malá, úzká. Máte strach, že vám auto někdo odře,“ říká Monika Škopková z Úsilného. Doplňuje, že na některých parkovištích to není lepší a že dceři odřeli auto na Senovážném náměstí. Navíc i na parkovištích podle Moniky Škopkové člověk jezdí stále dokola a kolikrát nemůže najít místo. O kritických místech v Budějovicích nemluvě. Třeba u Polikliniky Jih se zaparkovat téměř nedá. „Když tam jedu ráno, musím jet o hodinu dříve. Kvůli provozu na Lidické a než najdu parkovací místo,“ dodává Monika Škopková. „Nejlépe se parkuje u nového Lidlu na Vltavě, ale odtamtud se nikam nedostanete,“ připojila.

Co nejméně se snaží jezdit do Budějovic starostka Dubného Božena Kudláčková. „Vyřizování věcí kumuluji,“ upozorňuje Božena Kudláčková. Klíčovým hlediskem při parkování je pro ni čas. „Abych parkovala na odstavném parkovišti v Jírovcovce, odjela busem na náměstí, došla na stavební úřad a zase zpátky jela busem na parkoviště, tak to nedělám. Jde o čas,“ naznačuje starostka Dubného, že musí stihnout hodně věcí a podle toho vybírat, kde zaparkuje. I když platí o něco vyšší sazbu, využívá hlavně parkoviště na Senovážném nebo Mariánském náměstí, kde jsou taxy přijatelné a je to mnohem blíž centru. Přímo na náměstí Přemysla Otakara II., kde je nejdráž ve městě, neparkuje. Nový parkovací dům podle ní by mohl parkování u centra zlepšit. „Alespoň pro naši stranu to parkování ulehčí,“ míní Božena Kudláčková.

Parkovací domy v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Zastupitelé už minulý rok schválili přípravné kroky na stavbu dalšího kapacitního parkoviště, které by mělo vzniknout na konečné trolejbusů na sídlišti Máj. V plánech je také nové podzemní parkoviště na Senovážném náměstí.