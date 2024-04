Hodně ostrá debata plná emocí provázela v pondělí 15. dubna na českobudějovickém zastupitelstvu jednání o novém parkovacím domě, který radnice plánuje na sídlišti Máj.

Parkování na českobudějovickém sídlišti Máj je značně problematické. Pomoci má parkovací dům. | Foto: magistrát města České Budějovice

Výčitky a zkoumání, kdo co udělal nebo neudělal za poslední rok, dva nebo deset či dvacet let pro parkování na českobudějovickém sídlišti Máj. Tak vypadala debata, která trvala desítky minut a týkala se stavby parkovacího domu na sídlišti Máj.

Začala jako jeden z bodů, které se týkaly územního plánu. Náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS) upozornil, že oproti dřívějším plánům se bude měnit celkové řešení konečné MHD na sídlišti Máj i projekt parkovacího domu. Ve zvýšené míře se zasáhne do okolní zeleně. „Parkovací dům bude rozšířen na sever, zároveň bude posunuta točna MHD,“ uvedl Lubomír Bureš. Doplnil, že jako veřejná zeleň bude nově označena plocha uvnitř vnitrobloku terasových domů na sídlišti Máj vedle zmíněné točny.

Opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO) ale upozornil, že mu v předložených materiálech chybí hmotová studie objektu, která by již měla být k dispozici na magistrátu a dodal, že by zastupitelé měli vědět, že vše bude jinak, než se předpokládalo při posledním jednání v zastupitelstvu. Viktor Lavička třeba zmínil, že teď se chystá nižší kapacita o 95 míst a asi také větší kácení.

Lubomír Bureš potvrdil, že nyní je v podmínkách projektu 399 míst jako nepodkročitelná hranice (původně se uvažovalo zhruba 500 míst). Ohledně budoucí podoby objektu ale odkázal na dodavatele zakázky. „Bude na tom, kdo zakázku vysoutěží, jakou bude mít přesně parkovací dům podobu,“ dodal Lubomír Bureš s vysvětlením, že se zakázka bude realizovat formou připrav projekt a postav. Vzápětí zdůraznil, že stavba kapacitního parkovacího domu je klíčová pro dlouhodobé řešení bezpečnosti dopravy na sídlišti Máj.

Podle posledních průzkumů radnice je v ulicích sídliště v noci několik set automobilů, které blokují komunikace a případné nástupní trasy hasičské a jiné záchranářské techniky. Což by v případě nějakého neštěstí mohlo mít fatální následky.

Takové zdůvodnění pro zamýšlené kácení ale odmítl další opoziční zastupitel Tomáš Kubín (ANO) a označil výsledek příprav parkovacího domu za katastrofický. „Uřízneme kus lesa a plochu současné zeleně, kde by nikdo nestavěl, označíme za veřejnou zeleň,“ konkretizoval své výhrady k chystané změně územního plánu. Připojil, že na komisi pro životní prostředí, která je poradním orgánem rady města, vystoupil jeden z obyvatelů Máje s tím, že zeleň je životně důležitá. To, že někdo potřebuje parkovat, je podle občana také důležité, ale lidé z druhého konce sídliště stejně údajně nebudou chtít v parkovacím domě parkovat.

Výsledek několika průzkumů v minulosti totiž varuje, že parkování vzdálené od místa bydliště nebudou chtít obyvatelé sídliště využívat a raději budou zdarma i komplikovaně stát přímo u domů.

Lubomír Bureš na to reagoval popisem požáru v hlavních rysech minutu po minutě a zdůraznil, že zásah hasičů by byl na Máji kvůli zoufalé dopravní situaci zpožděn zřejmě nejméně o deset minut.

Vzápětí si zastupitelé navzájem začali připomínat, nebo spíše vyčítat, co se udělalo nebo neudělalo za posledních dvacet let pro řešení parkování na sídlišti, kde se stav obecně zhoršuje rok od roku - ať se v čele města vystřídala jakákoliv koalice. Padla i výzva k možnému nasazení městské policie kvůli ukáznění řidičů, kteří tam z nedostatku parkovacích míst porušují předpisy. Problémem je skutečnost, že i přes postupné dílčí navyšování kapacit pro parkování přibývá automobilů výrazně rychleji než ploch ke stání. Teprve, až bude k dispozici parkovací dům, lze pak podle Lubomíra Bureše sáhnout k restrikcím a poslat na sídliště městskou policii, aby začala nasazovat botičky těm, kteří parkují v rozporu s předpisy. To by pak mělo uvolnit ulice a přispět k zájmu občanů o parkování v novém objektu. V nočních hodinách má být na sídlišti až osm set vozidel, která porušují dopravní předpisy při parkování.

Při hlasování o změně územního plánu nakonec i jeden hlas opozice přispěl k tomu, že materiál získal 24 hlasů. Změna územního plánu pro parkovací dům tak byla schválena. Nosnou konstrukci parkovacího domu bude tvořit zřejmě železobetonový skelet založený na základových patkách podepřených velkoprůměrovými pilotami. Objekt je zařazen do plánu investic jihočeské metropole pro roky 2024 - 2026.