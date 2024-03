Na zastupitelstvo zamířila i petice. Žádá zřízení jednosměrky, aby bylo kde parkovat podle předpisů.

Policie začala důsledně kontrolovat dodržování dopravních předpisů u ševětínských škol. | Video: Edwin Otta

Kdyby nezasvěcený pozoroval ráno situaci ve Školní ulici v Ševětíně, měl by dojem, že se čeká válka gangů nebo předávka tuny hašiše. Policejní vozy opakovaně projíždějí krokem před mateřskou školou. Stejně tak za rohem před základkou v Zahradní ulici. K vidění je tmavé auto bez polepu, které jinak sleduje rychlost jízdy na dálnici, nebo klasický hlídkový vůz se šachovnicovým vzorem na kapotě. Důvod přítomnosti policistů je ale prostý: nedodržování předpisů některými neukázněnými řidiči.

Jenže dlouhé roky se nedostatek parkovacích míst nijak zvlášť neřešil a problematické parkování na hraně zákona nebo i za jeho hranicí tady řidičům procházelo. Nyní se situace radikálně obrátila. Řada rodičů, kteří přijíždějí ke školám vozem, se s tím těžko srovnává a část doplatí na to, že se „zapomene“. V pátek 1. března ráno stání pravými koly na veřejné zeleni vyšlo jednoho z otců na dvě stě korun. Paradoxně, podle vyjádření policistů, kdyby nechal auto ve vozovce celé, byl by tolerován.

Kličkování mezi auty

Školy jsou totiž v zóně se zakázaným stáním. Ale ne zastavením. Vysazení dítěte je proto možné brát jako zastavení nutné k vyložení a naložení nákladu… „Už mě varovali, nezastavuj tam, dostaneš pokutu. Říkal jsem si, že to stihnu. Jen dám dítě do školky. Nestihl jsem. Půjdu ale za paní starostkou. To se musí řešit. A schválně jsem to dal mimo silnici, aby zůstalo vedle mě víc místa. To je Chocholouškov. Tohle podle mě není veřejná zeleň,“ ukázal řidič z Neplachova na pruh země vedle silnice vysypaný hrubým pískem. Policisté postupující v intencích zákona ale vyměřili zmíněnou dvoustovku.

U ševětínských škol chybí místa na parkování. Vznikají tak nebezpečné situace. Policie zde v poslední době zvýšila dohled nad dodržováním předpisů.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Přítomnost policistů má na řidiče zřetelný vliv. Když viděli blikající policejní vůz, řada několika přijíždějících vozů zřetelně zpomalila. Jeden řidič si pak troufl zastavit o pár kroků dále při kraji vozovky. Další raději přejeli i s dítětem v autě, aby byli mimo dohled. Za krátké stání při kraji silnice pokuta nepadla. Ale ve chvíli, kdy dvě auta zastavila na protilehlých stranách ulice, třetí už projelo jen díky tomu, že stojící vozy mezi sebou měly odstup a nestály přímo proti sobě.

Alkohol u rodičů

Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury jsou hlídky na místě proto, že v předcházející době byly stížnosti na chování některých řidičů v místě. „Někteří řidiči parkovali na chodníku, na veřejné zeleni, stáli v křižovatce a vytvářeli tak nebezpečné situace,“ říká Milan Bajcura a doplňuje, že proto tam policie zvýšila dohled. Hlavně kvůli bezpečnosti dětí školního i předškolního věku, ale i ostatních účastníků provozu. „Je to ve prospěch všech občanů,“ zdůrazňuje Milan Bajcura.

V Ševětíně je dočasně dislokované nově vzniklé oddělení dálniční policie, než bude dostavěno nové středisko dálniční údržby u Chotýčan. V něm bude sídlit i dálniční policie. Její hlídky nyní situaci u školy nově často sledují.

Opilý muž přivezl ráno v Ševětíně dítě až k základní škole

K dění u škol v Ševětíně pak Milan Bajcura upozorňuje, že policie zde opakovaně zaznamenala závažné dopravní přestupky. Tento týden při měření alkoholu v krvi za posledních 36 hodin zde policisté zadrželi čtyři řidičské průkazy. Kvůli tomu, že řidiči byli pod vlivem alkoholu. Z toho jeden řidič nadýchal ve čtvrtek 0,9 promile, což se blíží hranici trestného činu.

Možná jednosměrka

Debaty kolem parkování a postupu policie vyústily i v sepsání petice, kterou dostalo zastupitelstvo. Podle starostky městysu Romany Hajské petici podepsalo dvacet dva lidí. Žádají zjednosměrnění Zahradní ulice. „Mám příští týden jednání s dopravním odborníkem, abychom nalezli technické řešení,“ říká Romana Hajská a doplňuje, že o zvýšený dohled u škol nežádal městys, i když se takové názory objevily. Je možné, že obec návrhům na zjednosměrnění Zahradní ulice, která na Školní navazuje a vede před základkou a za rohem mateřinky, vyjde vstříc.