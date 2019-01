České Budějovice – V Jírovcově ulici má parkovat na konci roku už přes čtyři sta automobilů.

V Jírovcově ulici v Českých Budějovicích vzniká záchytné parkoviště. Na snímku je situace z pondělí 30. října dopoledne. Parkoviště bude také výchozím bodem nové linky MHD. | Foto: Deník/ Edwin Otta

Dobrou zprávou pro budějovické i přespolní řidiče je plánované rozšíření kapacity záchytného parkoviště v Jírovcově ulici. Radnice jihočeské metropole chce zvýšit podle náměstka primátora Františka Konečného jeho kapacitu ze 185 na 438 míst.

Podle náměstka primátora Petra Holického se v současnosti připravují podklady pro to, aby mohla být v únoru vypsána veřejná soutěž na zhotovitele stavebního díla. Přibližně v květnu mají začít stavební práce a v srpnu chce mít radnice novou část parkoviště hotovou.



Město nechce zveřejnit odhad nákladů, aby neovlivnilo budoucí nabídky. „První etapa stála dohromady 22,9 milionu korun,“ připomíná Petr Holický s tím, že částka je včetně DPH. Ze záchytného parkoviště je vedena linka MHD do centra.



Rada města už schválila vypsání výběrového řízení na zabezpečovací systém. Podle náměstka primátora Petra Holického by do konce ledna mělo být vydáno stavební povolení a v únoru naváže hledání firmy, která provede stavební práce.



Prvních 185 míst bylo zprovozněno předloni, když radnice rozšířila systém placeného parkování na vekou část Pražského předměstí. Teď má přibýt podle náměstka primátora Františka Konečného dalších více než 250 míst. Plocha patřila kdysi armádě. U Pražské třídy nyní sídlí v bývalých kasárnách Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Volná plocha někdejšího autoparku a dalšího zázemí se mění v parkoviště. První etapa si vyžádala třeba i sanaci kontaminované zeminy, která samotná stála 2,4 miliony korun. Při druhé etapě už budou využity všechny pozemky města v lokalitě.



Místa v Jírovcově ulici jsou především určena pro řidiče dojíždějící do Českých Budějovic z okolí, ale využívají je i obyvatelé města, kteří nechtějí hledat místo mimo modré zóny na Pražském předměstí poté, co se sem rozšířil parkovací systém. A předpokládá se, že o něj bude zájem i kvůli „dokročení“ modrých zón až k Vltavě.



„Prvotní účel parkoviště je zachytit ta vozidla, která by jinak pokračovala do města a hledala místo k parkování tam,“ říká Petr Holický, ale dodává, že určitě zachytí i část vozidel, která by jinak parkovala nedaleko v ulicích mezi Pražskou třídou a Vltavou.